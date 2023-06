Atlético Nacional perdió la que puede ser la final más dolorosa de su historia ante su eterno rival, Millonarios. El cuadro ‘verdolaga’ cayó ante los ‘embajadores’ en la tanda de penales en el estadio El Campín de Bogotá. Los antioqueños dejaron una bochornosa imagen en la casa de los capitalinos, pues no mostraron su ADN y sí dejaron momentos que los tienen en el ojo del huracán.

Si bien lograron marcarle al rival en el único remate al arco que tuvieron y forzaron la definición desde los 12 pasos, parecía que en la cancha no se entendían entre ellos, ni siquiera con el entrenador, pues antes de los penales, se vieron confundidos. Incluso, Cándelo y Pabón, desobedecieron las ordenes del técnico, por lo que muchos aseguran que en ese momento se perdió la final.

Sobre este hecho, le preguntaron en rueda de prensa al entrenador que qué había pasado, pues sus mismos jugadores no le dejaron hacer los cambios. “esta confusión tiene que preguntársela a otras personas, no fue mía porque estaba claro qué íbamos a hacer. No puedo hablar porque no soy el responsable”, fue la primera respuesta que dio.

Luego volvió a insistir en lo mismo y dijo:“no sé qué pasó, yo no puedo hablar. No hay nada sucio en eso y no me gusta oír eso. Que hubo un error grave, no sé decir quién, pero mío no fue. La idea de quién iba a salir ya estaba clara y anotada. El tema es para otros y no puedo permitir eso. Conmigo no fue”.