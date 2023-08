Andrés Andrade fue uno de los jugadores que tuvo un buen desempeño en Atlético Nacional en los últimos años, pero también pasó por una laguna de rendimiento, lo que generó dudas en la dirigencia, que finalmente decidió no contar más con el mediocampista que se fue para Alianza Lima de Perú.

El volante venía realizando una gran temporada con el cuadro ‘inca’, aportando con goles y asistencias, pero lastimosamente sufrió una muy dura lesión en el mes de junio en un duelo ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores, en donde se rompió el ligamento cruzado y menisco.

Andrade viajó a Colombia para empezar su recuperación que será de aproximadamente ocho meses, pero en medio del problema en su pierna, surgieron rumores que no gustaron nada al futbolista, por lo que publicó un video por medio de sus redes sociales, en donde contó detalles de la situación.

“Los resultados son de que me rompo el ligamento cruzado anterior y el menisco. En ese momento no hicimos ningún comunicado, ni mi persona ni Alianza Lima porque el examen clínico que me hacen en Alianza y un doctor muy especializado en rodilla, me la encontraron muy estable, me dijeron que podía jugar luego de 7 semanas… En la semana pasada, antes del juego en Trujillo, el jueves que estamos haciendo la práctica, vuelvo a recaer. La rodilla se me va y en esa jugada sentí que me atravesó algo en la rodilla, no la pude doblar ni estirar”, dijo inicialmente el jugador.

Posteriormente, Andrés contó que su cruzado sigue roto, por lo que viajó a Colombia para ser operado por dos médicos especializados en este tipo de lesiones, debido a que la cirugía debe ser pronto y han sido días difíciles para él. Allí también reveló que pidió al presidente de Atlético Nacional que lo dejara hacer su recuperación en el club, a lo que le dieron un no rotundo.

“No es más que avisarles, que vamos a proceder con mi cirugía. Voy a hacerlo con un doctor de Medellín, que es uno de los mejores. Le tengo plenitud de confianza para volver a jugar y competir. No quiero dar nombres porque no me gusta… Tenía pensado hacer mi recuperación en Atlético Nacional, pero el presidente me dijo que no era posible. Tiene sus objeciones, son aceptables, pero esperaba hacerlo ahí”.

Aquí el video de Andrés Andrade contando el triste momento que vive: