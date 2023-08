Sebastián Gómez fue uno de los jugadores más queridos por Atlético Nacional en los últimos años. El campeón con el cuadro ‘verdolaga’ se convirtió en un referente desde el primer día, se fue ganando un puesto en la titular y terminó siendo el líder de un club que con varios altibajos, logró conseguir triunfos importantes a nivel nacional.

Diferentes motivos lo llevaron a tomar la decisión de irse del equipo de sus amores y empezar una nueva experiencia fuera del país. El nuevo jugador de Coritiba de Brasil se despidió del club antioqueño y le sacó un par de lágrimas a más de un aficionado.

El equipo subió en sus redes sociales un emotivo video en el que el jugador hace un importante relato de su experiencia en Nacional: “le agradezco a todos con mi corazón, a la institución por brindarme la oportunidad de salir adelante y cumplir mi sueño de niño, crecer y formarme en Nacional, con hechos demostré que doy la vida por estos colores”.

Sobre a hinchada dijo: “les agradezco, siempre estarán en mi corazón por el cariño tan especial que me demostraron en la tribuna, en la calle, una lágrima no es suficiente para decir el cariño, respeto que les tengo”.

Finalizó diciendo: “me voy agradecido con todos los que me vieron crecer, me dejé guiar y siempre van a tener a un amigo para toda la vida, no es una despedida, es un hasta pronto”.

(VIDEO) Así fue la emotiva despedida de Sebastián Gómez