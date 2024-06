Atlético Nacional no pierde tiempo y modifica su ruta luego de una de las peores crisis de su historia. Avanza en la pretemporada, analiza elementos para romper la ventana de transferencias y visualiza la modificación de su proyecto deportivo, que en un pasado reciente fue de los más exitosos de la historia. El equipo verdolaga no quiere fallar en el mercado y los hinchas parecen confiados con Sebastián Arango Botero en la presidencia.

En las últimas horas, el presidente de Atlético Nacional dio una rueda de prensa en la que confesó que quiere moverse de la mejor forma posible en el mercado de pases y aclaró los rumores sobre la situación financiera del club y si hay crisis en cuanto a dinero se refiere. Sebastián Arango Botero fue tajante con sus respuestas y da un parte de tranquilidad en la hinchada.

No es un secreto que había mucha zozobra con la administración anterior liderada por Mauricio Navarro. No se hicieron buenos movimientos en el mercado y los aires de crisis financiera rondaban por la hinchada. Sebastián Arango Botero dijo que el equipo se encuentra en buen momento económico.

“Yo siempre lo he pensado antes de llegar y hoy más que nunca lo pienso: no hay sostenibilidad financiera sin éxito deportivo. Nacional es una institución que necesita invertir, pero necesita invertir bien. Aquí las decisiones no se toman a la ligera, no son impuestas por nadie, son consensuadas por un equipo administrativo. Hoy Nacional no atraviesa ninguna crisis financiera. No tenemos problemas financieros. Sin embargo, tenemos una claridad, el equipo se tiene que reforzar bien y ahí no podemos fallar”, dijo Sebastián Arango Botero en rueda de prensa.