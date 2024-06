“Llamaron para consultar desde la MLS, Brasil, Colombia, Arabia Saudita, Turquía y Rusia. Por lo pronto, estos últimos tres lugares no son prioridad para Roger”, afirma Olé.

Vale resaltar que las ofertas para Roger Martínez no faltarán y Atlético Nacional pelea con ‘pesos pesados’ para poder tenerlo en sus filas. En días pasados se conoció que el club verdolaga tendría que competir, por ejemplo, con Gremio de Porto Alegre, que también se interesa por el cartagenero.

“Roger hizo saber que quiere dejarle algún resarcimiento económico al club. Para eso, tiene que irse ahora. Porque si se va libre a fin de año, no le quedará dinero a Racing”, explicó Diario Olé.

Según Olé, Roger Martínez le quiere dejar algo de dinero a Racing Club, pues el jugador ha podido sentir el cariño de directivos e hinchada, la relación es buena y ha podido ser figura en algunos momentos. Eso sí, ‘La Academia’ necesita que salga en este mismo mercado de pases para que pueda tener rentabilidad en la operación. A su vez, no lo quiere en el fútbol argentino y la oferta de Boca Juniors sería la primera en ser rechazada.

Atlético Nacional no pierde tiempo en el mercado del fútbol colombiano. Es más, analiza elementos para romper por completo la ventana de transferencias. El equipo verdolaga se mueve en Colombia y el exterior y busca las mejores fichas para volver al ruedo lo más fuerte posible tras el fracaso en el primer semestre del año 2024, donde quedó fuera en la fase previa de la Copa Libertadores y no clasificó a cuadrangulares de la Liga Colombiana. Por eso, el afán por confeccionar una nómina competitiva.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.