Según el periodista Felipe Sierra, a Atlético Nacional se le cayó un jugador que estaba buscando como opción para la zona de ataque. Independiente Del Valle se movió rápido y pudo quitarle el jugador a la institución paisa. Se trata de Jeison Medina, quien brilló en la Liga Pro y IDV no dudó y fue por él.

Atlético Nacional avanza en la reestructuración y no pierde tiempo en el mercado de pases del fútbol colombiano. Quiere romper por completo la ventana de transferencias y armar una de las mejores nóminas del fútbol colombiano luego del fracaso en el primer semestre de 2024. Hasta el momento, pasan muchos nombres, pero solamente Edwin Cardona y Juan Manuel Zapata se han podido firmar.

