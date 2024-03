El entrenador Jhon Jairo Bodmer salió de Atlético Nacional en medio de un ambiente muy complicado, debido a que en lo deportivo el equipo no le respondió en la cancha, y en lo personal sufrió lamentables amenazas contra su vida, es por esto que el bogotano tomó la decisión de renunciar al equipo antioqueño, a pesar de que tenía la esperanza de poder revertir la situación.

Tras la salida de Bodmer, el ‘verdolaga’ confirmó a Pablo Repetto como su nuevo técnico, proceso con el que se buscará una mejora en el rendimiento del equipo, el cual está lejos de la zona de clasificación, pero hasta el momento, el ambiente con la hinchada no mejora, esto debido a los desacuerdos que se tienen con los directivos.

Jhon Bodmer confesó la razón de su renuncia

Sobre la salida de Bodmer, se habían comentado muchas cosas, una fueron las amenazas, otras que no tenía una buena relación con los líderes de la plantilla y que no se le veía cómo mejorar el rendimiento del equipo, es por esto que en una entrevista para ‘Pulzo’, Jhon acabó con los rumores y aseguró que la verdadera razón de su salida fue por cuidar la seguridad de su familia.

“El tema de las amenazas es una realidad, no es algo que esté en tela de juicio porque es una realidad. Recibimos amenazas desde el mes de diciembre puntualmente, pero bueno, sabíamos que era un tema que iba a suceder en los momentos que no se ganara o algo por ese estilo… Ya cuando comenzaron a tocar a mi núcleo familiar, pues ellos no saben manejar la situación, obviamente hay cierto temor y se manejó por un tiempo, pero al final las cosas no se dieron, mediáticamente la cosa se puso fuerte y yo también digamos conocí de primera mano lo que pasaba y creo que era la decisión acertada por darle aire a todo”, contó Bodmer.

La dirigencia de Atlético Nacional no querían que renunciara

Jhon Jairo también confesó que desde la parte directiva siempre lo respaldaron y le pidieron que no renunciara, además, él tenía la convicción de que iba a sacr el proceso adelante: “Tenía las fuerzas y el deseo de darle la vuelta a esto, tenía un buen grupo para revertir la situación, pero bueno, se tomó la decisión y ahora estamos tranquilos, no estamos arrepentidos de la decisión y bueno, acá seguimos adelante”.

Y agregó: “Los directivos siempre me insistieron en continuar, en que las cosas iban a mejorar porque parte de un proceso es esto, darle forma a todo, y estábamos entre comillas tranquilos porque sabíamos a dónde le estábamos apuntando todos, desde los directivos como el cuerpo técnico. Siempre hubo respaldo por parte de las directivas y por eso estoy muy agradecido”.