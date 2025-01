Fuad Char lo confirmó: Junior le quitó un jugador referente al América de Cali

Además de estos nombres, se agrega el de Harold Rivera, volante que se desempeñaba en América de Cali y era del recambio en el mediocampo con Franco Leys, Álvarez Balanta y Luis Paz. El jugador de Ibagué quiere nuevos aires para su carrera y no hubo complicaciones en su firma con el Junior. Se cree que el club ‘Escarlata’ irá por Rafael Carrascal para suplir esa vacante en la plantilla.

