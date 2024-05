Juan Pablo Varsky no se quedó atrás y en la red social X publicó una histórica frase de Osvaldo Zubeldía que describe su estilo de vida y la forma en la que ve el fútbol. Además, hace un breve resumen de su carrera como entrenador.

Atlético Nacional cumple 77 años de historia y los homenajes no se han hecho esperar. La Conmebol y algunos periodistas muy reconocidos en Latinoamérica dan sus felicitaciones al equipo más ganador de Colombia. Juan Pablo Varsky, en la red social X, recordó a Osvaldo Juan Zubeldía, el entrenador argentino que cambió la mentalidad del club y le inyectó objetivos ganadores que hasta hoy se conocen.

