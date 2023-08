Una vez más, Atlético Nacional es el blanco principal de las críticas y burlas en las redes sociales por una noche desastrosa y para el olvido en la Copa Libertadores. Aunque el conjunto antioqueño había comenzado la serie de octavos de final ganando en el Atanasio Girardot, perdió toda la ventaja ante Racing en Argentina tras caer por 3-0 en el Cilindro de Avellaneda.

Por supuesto, el resultado en Argentina habla de lo mal que planteó Nacional el partido ante la Academia. Se vio muy mal en todas sus líneas y el equipo de Fernando Gago no tuvo ninguna piedad y pasó factura. Así, el conjunto Verdolaga le dijo adiós a la Copa Libertadores en los octavos de final lo que provocó una enorme ola de críticas por lo ocurrido con Racing.

Una de las críticas más feroces que se hizo viral en redes sociales fue la de Julián Cespedes, periodista de Win Sports y ferviente animador de Atlético Nacional. Esta vez, el comunicador no tuvo ninguna defensa con el Verde. Se despachó con todo por la pesadilla que protagonizó el equipo a nivel continental: “Un desastre: no se puede definir de otra manera la presentación de Nacional en territorio argentino… Se dejó opacar, golear y eliminar de la Libertadores. Esto quedará en la retina por mucho rato sobre lo que no se debe hacer en una presentación internacional”.

(VIDEO) La dura crítica de Julián Cespedes a Nacional por la eliminación en Libertadores