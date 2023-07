El presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, dio sus apreciaciones sobre el fichaje de Edwin Cardona en América de Cali, sin duda una de las transferencias más llamativas del mercado de pases en el FPC.

Edwin Cardona se ve animado en su nuevo club y con toda la actitud para poder llenarse de logros y dejar huella en América de Cali. Tras su lamentable paso por Racing de Argentina, ve una gran oportunidad en el club escarlata.

Precisamente, Mauricio Navarro analizó el fichaje de Cardona en América, un jugador hecho en Atlético Nacional y que en algún momento mostró su intención de volver al club verdolaga.

En charla con Steven Arce, el presidente de Atlético Nacional se vio muy reservado con el tema de Cardona en América y no dio muchos detalles, le mandó buenos deseos en su nuevo ciclo con el equipo rojo.

“Este no es el momento para hablar de Edwin Cardona y más cuando está en un club amigo como América. Lo respetamos como un gran jugador, no vamos a discutir sus condiciones. Consideramos que queríamos buscar otros jugadores, no llegó al club, pero de mi parte le deseo éxitos”, dijo Mauricio Navarro.