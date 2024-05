Cabe recordar que Roger Martínez tiene 29 años. Ha jugado 16 partidos en 2024 entre Liga, Copa, Copa de la Liga Argentina y Copa Sudamericana, solo ha marcado siete goles. No suma muchos minutos con el técnico Gustavo Costas al mando y la puerta de salida la podría tener lista. Este atacante también ha hecho parte de la Selección Colombia, se le recuerda por aquel gol a Argentina en la Copa América 2019, en el triunfo 2-0 de la ‘Tricolor’.

Atlético Nacional avanza en la reestructuración y no pierde tiempo en el mercado de pases del fútbol colombiano. Es más, quiere romper por completo la ventana de transferencias. El equipo verdolaga se mueve y busca los mejores elementos para volver al ruedo lo más fuerte posible tras el fracaso en el primer semestre del año 2024, donde quedó fuera en la Copa Libertadores y la Liga Colombiana de manera prematura. Otro nombre está en la baraja de los directivos y planean retumbar el FPC con Roger Martínez.

