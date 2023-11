Atlético Nacional se encamina a cerrar de la mejor manera posible la temporada 2023 en el fútbol colombiano y asimismo, comienza a mirar lo que será el próximo mercado de pases, que como siempre, será un equipo que robará miradas por sus salidas, llegadas, renovaciones, etc. Se espera que la temporada 2024 sea diferente al 2023, que ha sido muy compleja, con muchas críticas de por medio, cambios de técnico, peleas entre hinchas y directivos y un estilo de juego que poco convence a su hinchada.

En medio de las actividades en este remate de temporada, donde tiene compromisos en Copa Colombia y Liga Colombiana, Atlético Nacional estaría siendo testigo de cómo un jugador fundamental se le puede ir al fútbol ecuatoriano. Fue clave con Paulo Autuori y William Amaral, pero no ha podido encontrar su lugar con Jhon Jairo Bodmer. Se trata del volante Nelson Deossa, un jugador que ha mostrado polivalencia y altos niveles en varios sectores de la cancha, principalmente como volante ‘ocho’, ‘cinco’ o incluso como extremo o mediapunta.

En esta era Jhon Jairo Bodmer, Nelson Deossa no ha podido demostrar todo su potencial, ese talento que lo catapultó en el once ideal y que dio muestras de cariño en gran parte de la hinchada. En medio de las actividades del equipo verde, su ausencia llama la atención y la puerta de salida estaría abierta para el futbolista. De un momento a otro, el futbolista perdió protagonismo y desapareció, a tal punto que ya no está en convocatorias por decisión técnica.

En días pasados, surgió el rumor que se había alejado por un posible fichaje en el fútbol del exterior e incluso se hablaba de molestias musculares. Podría tener una buena oportunidad en el juego de vuelta de la final de la Copa Colombia contra Millonarios en El Campín, pues en Liga su presencia pasa muy desapercibida. El futbolista estaría ante sus últimos días como ‘verdolaga’.

¿Nelson Deossa al Independiente Del Valle?

Según el periodista Felipe Sierra, Deossa iría a Independiente Del Valle, un fichaje que a darse, sería muy interesante para el jugador y el fútbol colombiano. Pero la polémica está por los lados de Atlético Nacional, que parece no quiere ejercer la opción de compra por el jugador por las exigencias del cuerpo técnico, que no lo tiene en cuenta y prefieren mirar otras opciones y la cantera para ocupar su posición.

Tras la intención de Atlético Nacional, Atlético Huila también se mueve y le busca club a Nelson Deossa. El equipo de Neiva, como dueño de sus derechos deportivos y muy cercano a Independiente Del Valle, estaría viendo con buenos ojos que el jugador vaya al ‘nuevo grande’ del fútbol ecuatoriano a reforzar el exitoso proyecto deportivo, que es ejemplar en Sudamérica (son del mismo dueño). Según Transfermakt, Deossa está tasado en 1.3 millones de euros.

