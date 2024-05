“Eso fue un tema más directivo (su salida de Nacional). Obviamente a mí me hubiera gustado continuar en Nacional, fue lo que manifesté desde siempre. Es un equipo grande y del cual uno es hincha y ese sueño siempre estuvo de jugar ahí. Me hubiera gustado mantenerme y poder hacer historia, pero así es el fútbol y creo que el paso de algunas personas también influye mucho en esa decisión”, dijo Deossa a principios de 2024, cuando se fue de Atlético Nacional.

La FIFA sigue manteniendo en el radar el talento colombiano y en esta ocasión ha presumido de un jugador que salió por la puerta de atrás de Atlético Nacional, pasó por el Junior de Barranquilla y también tuvo un tiempo por el fútbol argentino. Cuando se creía que en el club verdolaga iba a ser su mejor momento, las cosas no salieron bien y nunca pudo demostrar todo su nivel.

