Atlético Nacional sufrió una derrota ante Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga Colombiana II-2024 en el estadio Departamental Américo Montanini, en lo que fue un rendimiento bajo del equipo antioqueño, lo que dejó muy preocupada a la afición ‘verdolaga’, la cual se mostró molestia por las decisiones del club.

Publicidad

Publicidad

Por medio de las redes sociales y en los diferentes programas deportivos, hinchas y analistas han expresado su desacuerdo con la determinación que tomaron en Nacional con los jugadores que aparecieron de fiesta en un video, tras el partido ante Alianza en Valledupar, en lo que fue un acto de indisciplina que indignó a la fanaticada.

La crítica de Fabián Vargas a Atlético Nacional

Sobre el tema habló el exjugador de la Selección Colombia y de diferentes clubes en el fútbol colombiano y en el exterior, Fabián Vargas, quien en el canal ESPN, expresó su desacuerdo con la decisión de Atlético Nacional de no castigar a los futbolistas señalados de indisciplina y haberlos tenido en cuenta en el juego contra Bucaramanga, varios de ellos los utilizó Efraín Juárez como titulares.

“Si están en su día descanso, no importaba, que hagan lo que quieran porque son seres humanos. Pero había un compromiso y ellos estaban en concentración, entonces sí están faltando a la disciplina del equipo. Entonces, ¿qué pasa con los que sí nos comportamos bien?”, dijo Fabián.

Publicidad

Publicidad

Jugadores del Atlético Nacional ante Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Andrés Corzo.

El mal ejemplo de Atlético Nacional

Vargas fue mucho más fuerte con la decisión del ‘verdolaga’ asegurando que el club debió hacer sentir que el club está por encima de los futbolistas, los cuales no son estrellas para que se les pase este tipo de actuaciones, por lo que el equipo antioqueño dio un muy mal ejemplo al no castigarlos por su indisciplina.

ver también La decisión que tomó Atlético Nacional con los jugadores acusados de indisciplina

“En esta instancia, tenían que hacerse sentir y demostrar que no hay nadie por encima del equipo. No me vengan a decir que estos jugadores son las grandes estrellas y que no se la pueden jugar con los juveniles, que están juiciosos, y vamos a dar un mal ejemplo”, sentenció Vargas.

Publicidad

Publicidad