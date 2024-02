Los errores en defensa fueron los protagonistas en Nacional, no lograron una marca fuerte los hombres del equipo colombiano. El jugador Duarte les ganó en velocidad y el portero no salió con seguridad. Luego, minutos después, en la siguiente jugada, se salvó nuevamente. Duarte, uno de los más bajitos, les ganó en el área un salto a los centrales y cabeceó, Rojas estuvo bien posicionado y se quedó con el balón. Fallas defensivas muy serias y la continuidad en Copa Libertadores tambalea.

Tras el 1-0 final, las miradas se colocaron en la rueda de prensa y si Jhon Jairo Bodmer iba a tomar correctivos o decisiones contundentes, pues es claro que su proceso se cae a pedazos y no se ve formas de sostenerlo. La pregunta sobre su continuidad no podía faltar, pero el entrenador prefirió omitir la respuesta y cambió de tema.

Diego Duarte marcó el 1-0. El jugador del conjunto paraguayo aprovechó los errores del equipo dirigido por Jhon Bodmer y, ante una salida dudosa del portero Rojas, definió bien a ras de piso a un rincón al que no llegaba el portero. Este gol deja sin margen de error al joven técnico bogotano, que de a poco se le va acabando el tiempo en el ‘Verdolaga’.

El equipo verde se pudo ir ganando al término del primer tiempo, pero no logró marcar, caso contrario a lo que sí hizo su rival empezando el segundo tiempo. Apenas a los 49’ minutos, Nacional de Paraguay consiguió abrir el marcador tras una secuencia de errores en la defensa del equipo colombiano y que sigue dejando ver serios errores en el esquema de la primera línea.

