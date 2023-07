Sorpresivo anuncio de Atlético Nacional. El entrenador brasileño no va más en el equipo verde y sale luego de ser finalista de la Liga y dejar al club en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023.

Se dice oficialmente que Paulo Autuori se va por “motivos personales”, pero en la prensa brasileña se comenta que su salida se da por una oferta del Coritiba de Brasil. El técnico sale del club con un total divorcio con la hinchada.

A esto se agrega la versión de Semana, en la que afirma que Paulo Autuori también tomó la decisión luego de las palabras del presidente del club, Mauricio Navarro, a Caracol Radio.

“En el primer cambió se equivocó el cuarto hombre, mostró el número 8 y no hay 8, hay 88. Es posible que el profe hubiera pensado en cambiar a Duque por Palacios (Brahian), pero el profe decidió cambiar ese cambio pensando en los penales. Lo demás fue fábula, iban a entrar Jhon Duque y Jarlan Barrera, salían Gómez y Palacio (Nelson), unos jugadores le dijeron (a Autuori) que no tenían problema en salir pensando que patearan otros. No hubo ni desautorización, es muy normal que los jugadores hablen con los entrenadores. Mackalister habla con Gamero y no dicen que le maneja el camerino” dijo Navarro sobre la situación en los cambios en la vuelta de la final de la Liga en El Campín.