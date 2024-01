No son buenos días para el técnico Jhon Jairo Bodmer en Atlético Nacional. El entrenador bogotano comienza a estar ‘en la mira’ de los directivos, pues aún no convence y las cosas empeoran tras el 4-1 en contra que le propinó América de Cali, en el considerado ‘Clásico de Colombia’. Los goles de Adrián Ramos, Rodrigo Holgado, Andrés Sarmiento y Ever Valencia fueron más que suficientes para amargar al estratega que estuvo en Qatar 2022 como asistente técnico de Costa Rica.

La presión sobre Jhon Bodmer es enorme y no se ha hecho esperar. Los hinchas, periodistas cercanos a Atlético Nacional y otros sectores de la opinión pública, están pidiendo su salida inmediata del club verdolaga. Los directivos parecen enfocados en hacer cambios drásticos si las cosas no mejoran a corto plazo.

Lo único que mejoraría el panorama de Jhon Jairo Bodmer son los resultados positivos, pues la derrota en el clásico contra América es un golpe muy duro para Atlético Nacional. Los rumores no se han hecho esperar y ya suenan algunos nombres para su reemplazo en la dirección técnica. Viejos conocidos del gigante paisa son los que ocupan esta llamativa lista.

Eso sí, es de destacar que el torneo hasta ahora comienza y sería muy anticipado cualquier decisión que afecte a Jhon Jairo Bodmer, pero lo cierto es que hay presión en el entrenador y angustia en el entorno de Nacional, y más con la fase previa de la Copa Libertadores a pocos días. Pareciera que el margen de error es cada vez más pequeño.

Los candidatos para reemplazar a Bodmer en Nacional

Según el periodista Juan David Londoño en 365 Scores, ya habría lista de candidatos para reemplazar a Jhon Jairo Bodmer en Atlético Nacional, y el primero en la lista es Lucas González, un viejo conocido en la casa verde, que fue clave en el impulso de las canteras y los equipos juveniles por varios años. Recientemente, salió de forma inesperada de la dirección técnica de América de Cali.

Otro de los nombres que estaría en la baraja es el de Reinaldo Rueda, un ídolo de Nacional, pero que está ocupado con la Selección Honduras. Santiago Escobar, exjugador de Atlético Nacional, Luis Fernando Suárez y Alejandro Restrepo (actualmente en Alianza Lima), también estarían en la lista verde.

Todo depende de Jhon Bodmer, si estos nombres toman fuerza en el entorno de Atlético Nacional o definitivamente se puede consolidar en el cargo y guiar al club verdolaga a los títulos. Por ahora, los rumores continúan y la presión desde la hinchada no se ha hecho esperar.

