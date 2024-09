Los goles de Morelos y Angulo vs. América de México que dan confianza en Nacional

Grata oportunidad para que Efraín Juárez muestre su potencial y conocimientos adquiridos por muchos años en Europa. Atlético Nacional necesita recuperar su ADN ganador, pues no le está cumpliendo a la hinchada y sobre todo, a su legado histórico por ser el más ganador de Colombia. En estos momentos, esas condiciones las tiene refundidas.

Vale resaltar que Atlético Nacional tomó la drástica e impensada decisión de cambiar de técnico luego de que el uruguayo Pablo Repetto no pudiera encontrar las formas de convencer a la hinchada y directivos. El estratega charrúa tuvo que irse del equipo paisa por decisión de la junta directiva. El gigante del FPC nombró a Efraín Juárez, quien vive su primer ciclo en su carrera como técnico en propiedad.

Atlético Nacional jugó un partido amistoso contra América de México en Estados Unidos. El club verdolaga se alejó de las actividades en Colombia, aprovechó la interrupción de su calendario por el Mundial Femenino Sub 20 y viajó a Estados Unidos, para adelantar un juego que le podía servir muchísimo en este nuevo ciclo con el técnico mexicano Efraín Juárez.

