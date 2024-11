Dibu Martínez se acordó de la Selección Colombia y le dio una buena noticia para las Eliminatorias

El nombre de Emiliano ‘Dibu’ Martínez volvió a ser tendencia en el mundo del fútbol. ¿Qué pasó? Esta vez no fue un gesto antideportivo, el jugador argentino fue elegido el mejor arquero del mundo, según la revista ‘France Football’, y no dudó en acordarse de la Selección Colombia con una buena noticia para las Eliminatorias.

Si antes la mayoría de los hinchas colombianos no lo quería… ¿Ahora menos? Aquella imagen consolando a jugadores de Colombia como James Rodríguez tras la victoria de Argentina en la final de la Copa América 2024 quedó en el olvido por la agresión de ‘Dibu’ Martínez a un camarógrafo colombiano después de la derrota contra la Tricolor en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Luego de ser sancionado con dos partidos por el gesto obsceno con la Copa América y la agresión al camarógrafo colombiano Jhonny Jackson, Emiliano Martínez reaccionó al ganar el Trofeo Lev Yashin como el mejor arquero del 2024 con una declaración que le apuntó a los hinchas colombianos. ¡Y eso no sería todo!

Martínez señaló que “cuando estás en la cancha te comportas como te sale. Soy tranquilo fuera de la cancha, soy hermano, marido. Hago todo lo que puedo para ayudar a mi equipo y a la Selección“. Luego, el arquero argentino hizo una publicación en sus redes sociales con una advertencia para la selección colombiana y todos sus rivales.

Dibu Martínez en Colombia vs. Argentina. (Foto: Getty Images)

“Gracias Aston Villa y Argentina lo mejor está por venir”, publicó Dibu Martínez en sus redes sociales antes de darle una buena noticia Colombia. En lo deportivo, el historial del arquero contra la Tricolor lo tiene con tres empates (dos de estos ganó en penales y en la prórroga), una victoria y una derrota. En las Eliminatorias no hay una tendencia a favor del arquero argentino y eso se podría mantener.

Dibu Martínez respondió cuándo se retiraría del fútbol

En una entrevista con el canal DSports, Emiliano Martínez respondió cuándo se retiraría del fútbol al decir que “voy a jugar hasta que me dé el cuerpo. La vida es muy larga después. Tengo hasta los 35 o 36 años contrato con Aston Villa. Veremos hasta dónde me va a dar el cuerpo, creo que con el entrenamiento que tengo y como me manejo, me puede dar hasta los 41 o 42“.

¿Por qué Emiliano Martínez le dio una buena noticia a la Selección Colombia?

Si la premisa de Martínez sobre la fecha de su retiro se cumple, el arquero argentino jugaría al menos unas Eliminatorias más contra la Selección Colombia. Esto es una buena nueva, ya que ‘Dibu’ solo le ha podido ganar a la Tricolor una vez cuando se enfrentaron en la Eliminatoria Sudamericana y ha recibido cuatro goles en los tres partidos que disputaron: empate 2-2 el 9 de junio de 2021, victoria 1-0 el dos de febrero de 20222 y derrota 2-1 el 10 de septiembre de 2024.