Lucas González fue uno de los entrenadores que más sorprendió en el campeonato apertura de la Liga Colombiana 2023, ya que llegó siendo muy desconocido y teniendo su primera experiencia en el país con Águilas Doradas, pero terminó siendo el líder y mostrando un fútbol que le llamó atención a muchos.

En la fase de grupos no le terminó yendo bien a Lucas, debido a que el equipo ‘dorado’ quedó eliminado de manera prematura, es por esto que surgió la versión en la que aseguraban que el entrenador había decidido poner un equipo Sub 20 para la última jornada ante Alianza Petrolera, para que sus futbolistas se fueran a vacaciones y empezar a planear el segundo semestre.

El rumor generó molestia a los hinchas de Atlético Nacional, porque esto sería una ventaja para su directo rival con el que se está disputando el paso a la final, es por esto que González tuvo que salir a acabar con los rumores y aseguró que en ningún momento se han planteado no jugar con su plantilla principal.

“Bajo ningún motivo me prestaría para algo así. Donde esté siempre haré todo lo posible por ganar. Además, amo al Atlético Nacional y me encantaría que clasificarán, ya que no pudimos”, contó el periodista de DirecTV, Mauricio González.