Ninguna pelea con dirigentes: la verdadera razón por la que Efraín Juárez se va de Nacional

Todo un terremoto se armó este martes en Atlético Nacional luego de que se confirmara la renuncia de Efraín Juárez. En horas de la mañana se supo que el entrenador mexicano llegó a la práctica con la decisión tomada. Todavía no se ha hecho oficial por parte del club, pero sería cuestión de horas en que se hiciera. Ahora, ¿por qué se va? son muchos los interrogantes que se han planteado en el mundo verdolaga.

Poco antes del mediodía de este martes se filtró la noticia de que Juárez renunció a Atlético Nacional. Enseguida se empezaron a conocer versiones de sus razones, no sin antes advertir que estaban convenciéndolo de que no lo hiciera. La sorpresa fue mayúscula porque no hace mucho el mexicano dio una entrevista en su país contando las expectativas para este 2025 con los antioqueños.

La primera versión que se conoció fue que Efraín Juárez habría tenido una discusión con Gustavo Fermani, director deportivo del club. Según trascendió, el DT no habría estado de acuerdo con algunos refuerzos que ya se hicieron oficiales (Billy Arce, Fáber Gil). Pero, además, la promesa de mantener el equipo campeón no fue cumplida y las salidas de Marino Hinestroza y Álvaro Angula, habrían detonado el enojo de Efraín.

El verdadero motivo por el que Efraín Juáres renunció a Atlético Nacional

Versiones periodísticas y en redes sociales han dejado deslizar que Efraín Juárez tendría propuestas para iniciar un nuevo proyecto. Que en realidad no hay, ni hubo, diferencias con los directivos, y que simplemente tiene otra oportunidad. De hecho, la periodista Pilar Velásquez, en Win Sports, aseguró que habría molestia en las cúpula verdolaga, no por el hecho de irse, si no por las formas.

Atlético Nacional ya empezó pretemporada, tiene a la vuelta de la esquina varios amistosos, el inicio de la Liga y la Superliga. Quedarse sin entrenador a días de estos eventos tendría enfadados a los directivos que ya empezarían a buscar opciones de entrenador. Sin embargo, hasta el momento la noticia de la salida del mexicano no ha sido oficializada por el campeón de Colombia.

Las opciones de DT para Atlético Nacional, tras la salida de Efraín Juárez

Tras la salida del Efraín Juárez ya habrían varios técnicos en la carpeta de Atlético Nacional para reemplazarlo. Los tres primeros nombres que surgieron fue Leonel Álvarez, Lucas González y Alberto Gamero, este último con más fuerza que los demás. Se espera que en los próximos días se haga oficial tanto la desvinculación de Juárez, como el anuncio del nuevo DT verdolaga.

