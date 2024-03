‘Palillo’, no saldría de Atlético Nacional, pero cumpliría nueva función

Atlético Nacional vive uno de los momentos más agitados de los últimos años, esto debido al pésimo rendimiento en lo futbolístico, lo que ha generado muchas críticas a la dirigencia, tanto, que la afición tiene una relación completamente rota con los directivos y desean su salida, es por esto que le piden a los dueños del club que intervengan.

En los últimos días, el periodista Felipe Sierra, contó por medio de su cuenta de X, que el director deportivo, Esteban Escobar, conocido como ‘Palillo’, no seguiría en la institución, noticia que fue muy festejada por parte de los hinchas del conjunto ‘verde’, debido a que es uno de los más señalados por parte de la afición, como responsable del presente del club.

Ante la versión de la posible salida de Esteban del club antioqueño, en El Colombiano revelaron nueva información sobre el tema, allí confirmaron que ‘Palillo’ no seguiría como director deportivo de Nacional, pero también indicaron que el directivo no saldría del club, ya que se sería reubicado para que cumpla una nueva función, de la que hasta el momento no se conoce cuál sería el nuevo rol.

“Así que nos dimos a la tarea de averiguar que tan cierta era esta situación y, aunque no es oficial, lo que nos pudimos enterar es que el directivo no saldrá de la institución verdolaga, sino que será reubicado y alguien más asumirá el rol de director deportivo”, indicaron en el reconocido medio antioqueño sobre Esteban.

La advertencia que había hecho la dirigencia de Atlético Nacional

Precisamente sobre una renuncia por parte de los directivos, el presidente Mauricio Navarro había hablado del tema en pasados días en una rueda de prensa ante los medios de comunicación, en donde aseguró que no renunciaría, ya que se sentía con la capacidad del club adelante y no dejar el cargo tirado en un mal momento.

“No tendría lógica traer a este entrenador y salir de nuestros cargos, queremos revertir los resultados, de nada nos sirve salir corriendo y decir que fuimos incapaces, estamos en un mal momento, pero esperamos mejorar, ya vendrán los buenos resultados. Cuando la situación es complicada, lo más fácil es huir, pero nosotros no somos así, vamos a revertir los resultados”, dijo el presidente de Nacional.