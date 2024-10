Prestigioso abogado aseguró que Alfredo Morelos no es el culpable del accidente

Asimismo, está pendiente la decisión definitiva de Atlético Nacional con el jugador. Francisco Bernate, en una intervención en el programa En La Jugada de RCN Radio, dijo que se debe revisar el reglamento interno, los protocolos y los componentes éticos del equipo verde y así garantizar la decisión, pues el jugador iba en mal estado y no estaba apto para entrenar.

“Qué caso más interesante desde lo jurídico. Puede que el conductor vaya embriagado, pero no es determinante del resultado lesivo, pues la imprudencia es del motociclista, por lo que, a simple vista, hay una infracción de tránsito, pero no delito para el conductor del vehículo”, dice el abogado Francisco Bernate, citando el video anteriormente embebido.

Básicamente, el abogado Bernate, en la red social X (Twitter), aseguró que el agente que invadió el carril fue el motociclista y más allá de que el conductor de la camioneta (Morelos), vaya en estado de embriaguez, no es causa determinante en el choque, pues la imprudencia la cometió el motociclista. Juzguen ustedes.

El motociclista estaría en pronóstico reservado en el Hospital San Vicente de Paul. Ante esta situación, Atlético Nacional no se ha pronunciado y guarda silencio. Fuentes cercanas al club indican que es inminente la salida de Alfredo Morelos de la institución, jugador que está a préstamo proveniente de Santos de Brasil. El abogado Francisco Bernate, uno de los más reconocidos en Colombia, presentó su análisis del caso.

No son buenos días para Alfredo Morelos , estrella de Atlético Nacional, que no la pasa bien luego de un accidente de tránsito en Rionegro. Las autoridades del departamento de Antioquia determinaron su culpabilidad en el accidente de este miércoles, en horas de la mañana (23 de octubre), en vías antioqueñas. El jugador cordobés se dirigía al entrenamiento en la sede deportiva de Guarne con grado 2 de alcoholemia, según reportes oficiales.

