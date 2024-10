Alfredo Morelos, goleador de Nacional, fue capturado por "lesiones personales culposas"

Teniendo en cuenta el comunicado de las autoridades, Alfredo Morelos cometió grave acto de irresponsabilidad como ciudadano y la situación traería serias repercusiones en el equipo verde, que podría no renovarle el contrato e incluso se podría dar por terminado el vínculo inmediatamente.

Es un mal momento para el jugador, que puede ser suspendido y además, comenzar un proceso penal por el accidente, teniendo en cuenta la forma en que se desarrolló y el estado en el que estaba. Por otra parte, Atlético Nacional se reúne y toma decisiones por este lamentable hecho. Lo primero que se sabe es que no será tenido en cuenta para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia contra Jaguares en el Atanasio Girardot, que se jugará el 24 de octubre desde las 8:30 pm.

Alfredo Morelos , jugador de Atlético Nacional y goleador del club verdolaga, no la pasa bien luego de un accidente de tránsito en Rionegro. Las autoridades del departamento de Antioquia determinaron su culpabilidad en el accidente de este miércoles, en horas de la mañana (23 de octubre), en vías antioqueñas. El jugador cordobés se dirigía al entrenamiento en Guarne con grado 2 de alcoholemia, según reportes oficiales.

