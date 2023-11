Atlético Nacional ha vivido una montaña rusa de emociones en lo que va del 2023. Son dos finales a las que ha llegado, ganó una y perdió otra, las dos ante el mismo rival, Millonarios. Pese a los resultados, se ha presentado una fuerte protesta de los hinchas hacia los directivos, las relaciones no son las mejores, pero ahí siguen, esperando por un mejor futuro.

Lo cierto es que después del partido que le ganaron a Millonarios por penales en el estadio Atanasio Girardot, hubo consecuencias para la hinchada del cuadro local por parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor luego de incurrir en varias faltas. El club presentó algunos recursos de reposición y apelación para disminuir la sanción.

Sanción de la Dimayor a la hinchada de Atlético Nacional

La sanción va desde una multa hasta el cierre de una de las tribunas por dos fechas. “Resolución 081 de Dimayor informa sanción de 2 fechas a la Tribuna Norte y multa de $4.250.000 a Atlético Nacional por arrojar un tornillo desde la tribuna en mención que impactó a un fotógrafo, bengalas en todas las tribunas y presencia del fotógrafo del club en la cancha tras los penales en la final de Copa”, se lee en la resolución publicada por la Dimayor.

Respuesta de Atlético Nacional a la Dimayor

El mismo club se pronunció ante lo explicado por la Dimayor y argumentó que: “frente al lanzamiento del objeto en cuestión, no hay culpa atribuible a Atlético Nacional al no haber una acción u omisión por parte del Club que derivara en lo ocurrido y por la imprevisibilidad del suceso y el grado máximo de diligencia demostrado por el Club. Frente al presunto encendimiento de bengalas, no es claro el informe del delegado del Partido en torno a si efectivamente fueron bengalas o no. Tampoco se refiere nada en el informe arbitral”.

Además, agregó que: “consideramos que, en todo caso, lo ocurrido tuvo lugar previo al inicio del partido, por lo cual con ello no se generaron afectaciones a personas ni al desarrollo del Partido, el cual inició puntual, tal y como estaba previsto”.

Cerró aceptando uno de los errores, el cual fue producto de la efusividad del momento tras ganar la final por penales: “frente a la presencia del camarógrafo en el terreno de juego, reconocemos su error y lo aceptamos, pero ponemos a su consideración el hecho de que nos ha demostrado su arrepentimiento frente a lo ocurrido y que fue algo por la efusividad del momento, por lo cual en ninguna ocasión previa el Club ha sido sancionado o investigado, por lo cual les solicitamos se tenga en cuenta como una circunstancia atenuante”.