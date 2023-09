¿Yerson Candelo se fue con rencor de Atlético Nacional?

Yerson Candelo, quien actualmente está en el Aucas de Ecuador y fue campeón con Atlético Nacional, no le hizo el quite a la pregunta y respondió. Se refirió a su salida del equipo verde y si hubo rencor de por medio.

El volante vuelve al ruedo luego de perder la final histórica contra Millonarios y una posible mala relación con Atlético Nacional tras esta dolorosa caída, contra uno de los máximos rivales de la historia.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

Actualmente, Yerson Candelo defiende los colores del Aucas en la Liga Pro de Ecuador, club donde tiene vínculo hasta diciembre 2023 y en el que es titular indiscutido.

Los rumores han colocado a Yerson Candelo en el radar de Millonarios y tras finalizar el vínculo con Aucas, podría dar el salto al club ‘Embajador’, donde ya hubo un contacto apenas se perdió la final con Atlético Nacional.

En este mismo espacio digital, Yerson Candelo habló con claridad de Atlético Nacional, de su polémica salida y sus sentimientos hacia el club verdolaga, comentó que no es un equipo de procesos.

“Yo me enamoré de la camiseta de Nacional, no por un directivo, sino por lo que es, por la institución y las personas que hay allí, no tiene nada que ver la manera que salí o lo que se hizo en determinado momento mal hecho, no tengo rencor en mi corazón y total agradecimiento por el equipo”, dijo Yerson Candelo en ‘Un Break’.