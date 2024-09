Un partido de ensueño está firmado Luis Díaz con el Liverpool el Derbi del Noroeste de Inglaterra ante el Manchester United. El guajiro tan solo necesitó 7 minutos para firmar un espectacular doblete de goles para el 0-2 de los ‘Reds’ en los primeros 45 minutos en Old Trafford. Sus dos anotaciones desataron la locura de la pequeña parcial de hinchas visitantes que asistieron a este duelo. Ellos le dedicaron una nueva canción al extremo colombiano y este juego lo puedes vivir en vivo por Disney+.

Por tercera temporada consecutiva, Luis Fernando Díaz está teniendo un arranque furioso de campaña con el Liverpool. Una vez más, su víctima favorita fue el Manchester United. Por la fecha 3 de la Premier League 24/25, el colombiano firmó doblete de goles ante los ‘Red Devils’ y jugando de visitante. Esos dos festejos desataron un ruidoso festejo por parte de los hinchas ‘Reds’ que fueron hasta Old Trafford para apoyar al equipo dirigido por Arne Slot.

Hinchas de Liverpool dedicaron nueva canción a Luis Díaz en Old Trafford

Como ya es costumbre, una pequeña parcial de hinchas del Liverpool pudo ingresar a Old Trafford para vivir las emociones del tradicional Derbi del Noroeste de Inglaterra. Cientos de hinchas llegaron unidos a este escenario para acompañar a su equipo en el duelo ante Manchester United. Todos ellos llegaron con un nuevo cántico preparado y se lo terminaron dedicando a Luis Díaz. No era para menos. El colombiano les respondió en la cancha con un doblete en solo 7 minutos.

Los fanáticos usaron de base la popular canción, ‘Bella Ciao’: “La la la. La la la. He is Luis Díaz. He’s from Barrancas and He plays for Liverpool”. Ese es el cántico que los hinchas del Liverpool hicieron retumbar en Old Trafford para festejar los dos goles del colombiano ante Manchester United.

(VIDEO) El nuevo cántico de los hinchas del Liverpool por el doblete de Luis Díaz ante el Man. United