La fuerte indirecta de Néstor Lorenzo a Luis Díaz tras perder en Montevideo

El DT de la Selección Colombia comentó que a los jugadores de la Premier League les cuesta cuando vuelven a Sudamérica a jugar, pues el rigor por estas tierras es diferente. Hay más fricción, más choque, más contexto alrededor que genera cambios en los jugadores. Luis Díaz, en los últimos juegos con la ‘Tricolor’, no ha podido rendir lo esperado y está en deuda. En Barranquilla tendrá una nueva oportunidad y poder demostrar que también le es sencillo adaptarse al panorama sudamericano.

-Profe, ¿hubo inocencia en los goles? -No, Sudamérica es otro fútbol: los jugadores de Premier vienen y les cuesta.

