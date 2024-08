El delantero colombiano, Jhon Durán fue una de las grandes figuras de la primera fecha de la Premier League. El atacante fue clave para el triunfo de Aston Villa en condición de visitante ante West Ham, marcando el gol de la victoria. El DT, Unai Emery se pronunció sobre el presente del jugador.

Jhon Durán ha sido foco de rumores durante meses. El jugador ha tenido altos y bajos con Unai Emery en Aston Villa y hubo varios clubes interesados en su traspaso en los últimos tiempos. Sin embargo, ha iniciado la temporada y todo apunta a que se quedará en el plantel de Birmingham.

El colombiano no formó parte del once inicial y tuvo su ingreso a la cancha al minuto 62′, sustituyendo a Ollie Watkins. El atacante no decepcionó y acabó marcando el gol del 1-2 en el Estadio Olímpico de Londres, convirtiéndose en una de las figuras de la victoria.

Esto dijo Emery sobre Jhon Durán

Unai Emery compareció ante la prensa tras la victoria en Londres y se refirió al ingreso de Jhon Durán para el tramo final del encuentro. “Creo en él y en su potencial. Como Watkins no se sentía al 100 por ciento, preparamos el plan para hoy para utilizar a ambos jugadores durante 90 minutos“.

El entrenador se refirió a todos los rumores de mercado que hubo en torno al colombiano. “Antes estábamos abiertos a vender en caso de que llegara una gran oferta y uno de esos jugadores es él. Conocemos su potencial y sabemos que si se marcha, la oferta será buena para el club, pero no quiero que se vaya“.

“Algunos errores tenemos que aceptarlos y por supuesto no repetirlos. Al principio lo quería aquí y nada ha cambiado después del partido de hoy. Estamos abiertos a trabajar con él como lo hizo hoy, ayudando al equipo, estando disponible cuando lo necesitemos y hoy estuvo fantástico. Estoy muy comprometido con él para sacar lo mejor de él como jugador e incluso como persona” añadió.