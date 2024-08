El jugador de Millonarios estaba listo para ser convocado por la Selección Colombia Sub 20, pero se lesionó.

Millonarios y la Selección Colombia Sub 20 recibieron una mala noticia esta semana, pues uno de los jugadores que había sido convocado al parecer sufrió una lesión que lo dejó fuera de la convocatoria del microciclo y también del partido de su club de este domingo ante Águilas Doradas.

La noticia de Johan Hernández que lamentan Millonarios y la Selección Colombia

Según Mariano Olsen, periodista de Win Sports, comunicó a través de sus redes sociales que el jugador de Millonarios será desconvocado del microciclo de la Selección Colombia Sub-20 tras sufrir una lesión de tobillo.

“JHOAN HERNÁNDEZ será desconvocado del microciclo de la Selección Colombia Sub 20 (del Lunes 31/8 al viernes 6/9). El lateral de @MillosFCoficial sufre trauma directo en un tobillo, sin fractura pero con limitación y no fue citado por Gamero para el juego vs @AguilasDoradas“, escribió el periodista.

Millonarios anunció varios regresos en la convocatoria vs. Águilas Doradas

Además, de Daniel Cataño, Millonarios contará también con Stiven Vega y Juan Carlos Pereira en el medio campo. Ya en el frente de ataque recuperó a Jader Valencia, quien tampoco había aparecido esta temporada.

El entrenador Alberto Gamero sabe que no tiene excusa y debe salir por los tres puntos. Además, de mejorar la imagen que dejó en los primeros partidos de este semestre, donde apenas ganó dos, empató uno y perdió otros dos, uno de ellos ante Atlético Nacional en el estadio El Campín.

Para este compromiso, Millonarios tiene las bajas de Falcao García, quien todavía se recupera de su fractura de mano. También están por fuera Danovis Banguero, que ya se encuentra haciendo trabajos con el grupo.