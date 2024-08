Los mejores colombianos en la primera fecha de las mejores Ligas del mundo

Yerson Mosquera, consolidado. Más allá de la derrota del Wolverhampton ante Arsenal, este canterano de Nacional salió del Villarreal de España con la firme intención de ser titular en el club que pagó algo más de cinco millones de euros por su pase. No quiere más préstamos y es la temporada ideal para que se gane la autoridad de la defensa de los ‘Wolves’ y poder regresar a la Selección Colombia.

Daniel Muñoz, imparable. El lateral no se cansa de figurar en el Crystal Palace de la Premier League y nuevamente mostró una alta calificación. Generó el autogol del Brentford. Ante la derrota de su equipo, ese espectacular cabezazo para forzar el error del rival fue lo más destacado.

La expectativa tras la Copa América aumentó, pues durante el torneo se despejaron dudas y se colocó la mejor racha de la historia en la Selección Colombia. Muchos de esos jugadores, y algunos que no estuvieron en Estados Unidos, continúan la carrera para estar en el grupo de Néstor Lorenzo en la convocatoria de septiembre, cuando se jueguen la séptima y octava fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

