Liverpool ha conseguido 3 puntos de oro en la Premier League ante Manchester City por la fecha 13 del campeonato. Luis Díaz partió desde el arranque en Anfield y, pese a no haber aportado con goles o asistencias, recibió una buena calificación por parte de la prensa de la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Una vez más, Arne Slot ha decidido prescindir de un delantero de área y ha optado por usar a Luis Díaz en la posición de falso 9 en el 11 inicial de Liverpool. El colombiano partió desde el arranque en el tridente ofensivo con Cody Gakpo y Mohamed Salah, disputando 90 minutos de juego (sustituido en el agregado).

En primera instancia, el aporte del colombiano en cuanto a juego fue bajo. Sin embargo, su entrega a la hora de presionar y el penal provocado para el 2-0 han hecho que la prensa partidaria de Liverpool valore positivamente su actuación en el partido clave por la lucha del campeonato.

Publicidad

Publicidad

La puntuación de Luis Díaz

Luego de la victoria de Liverpool, 3 de los principales medios partidarios de los ‘Reds’ valoraron positivamente la actuación de Luis Díaz en el partido ante Manchester City. Todas estas le asignaron al futbolista colombiano una puntuación de 8.

Liverpool Echo destacó el segundo tiempo de ‘Lucho’. “Se esforzó mucho, sobre todo en la presión, pero no logró crear muchas oportunidades en la primera mitad. Mejoró en la segunda mitad, sobre todo cuando se desplazó a la izquierda, y lo hizo muy bien para ganar el penal“.

Publicidad

Publicidad

Luis Díaz (IMAGO / Propaganda Photo)

Anfield Watch resaltó la importancia de la jugada del penal. “Realmente ha estado muy bien en la presión, a pesar de que su rendimiento ofensivo real fue limitado. El mayor ejemplo fue el aprovechamiento de la falta de físico de Ruben Dias, avanzando a toda velocidad antes de ser derribado por Stefan Ortega en el penalti que supuso el 2-0″.

This is Anfield también se refirió a la presión alta de Luis Díaz. “Arne Slot optó por Díaz para liderar la línea en lugar de Darwin Núñez , y en verdad, fue uno de los jugadores menos efectivos del Liverpool. Sin embargo, eso no quiere decir que no jugó bien, presionó a los defensores del City y cumplió su parte para que el ataque de los Rojos los agotara“.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo ver los partidos de Liverpool?

Los hinchas colombianos se mantienen al tanto de los partidos de Liverpool por la presencia de Luis Díaz. Todos los encuentros de los ‘Reds’, tanto por la Premier League como por la Champions League son transmitidos para Colombia por la señal de Disney+.