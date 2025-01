Liverpool igualó 2-2 este domingo en un intenso clásico ante Manchester United en Anfield. Fue un partido electrizante bajo una fuerte nevada en Merseyside, en el que se mostró un gran nivel futbolístico. Sin embargo, Luis Díaz no logró mostrar su mejor versión en el partido y la prensa inglesa lo dejó claro en sus calificaciones.

El 2025 de la Premier League inició con nada más y nada menos que el gran clásico entre Liverpool y Manchester United. Fue un partido intenso que acabó en empate 2-2 con goles de Cody Gakpo y Mohamed Salah por el lado de los locales, y Lisandro Martínez y Amad Diallo por el lado de los visitantes.

Luis Díaz, pese a venir recuperando protagonismo con Arne Slot en la posición de ‘falso 9’, no logró mostrar su mejor versión este domingo. El colombiano no tuvo su mejor noche y la prensa partidaria de Liverpool criticó su actuación en las calificaciones post-partido.

Críticas a Luis Díaz

El diario Liverpool Echo puntuó a Luis Díaz con un 6, resaltando el poco impacto que tuvo en el desarrollo del partido de este domingo. “Estuvo demasiado tiempo en la banda izquierda antes del descanso y no pudo sacar mucho partido de Mazraoui“.

Por su parte, This Is Anfield, también lo puntuó con un 6. “Tuvo un primer tiempo decente, lanzó un tiro bastante desviado y realizó su habitual carrera sin el balón. ¿Más allá de eso? En realidad, no mucho. La alineación titular del partido puede haberlo mostrado como el delantero titular, pero el partido también mostró que quizás no es un verdadero número 9, lo que a veces se requiere“.

Luis Díaz (Getty)

