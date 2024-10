Lo aman: la canción de los hinchas de Aston Villa para Jhon Durán

El presente de Jhon Durán con Aston Villa es impresionante y, pese a que no es prioridad para Unai Emery, los hinchas le hacen saber al colombiano la importancia que tiene para el club. Se ha hecho viral un video de los fanáticos cantando una canción para el goleador cafetero desde las gradas del Villa Park.

La situación de Jhon Durán en Aston Villa es particular. El jugador no está en las consideraciones de Unai Emery a la hora de armar el once titular. Sin embargo, el colombiano ha demostrado ser un hombre que aparece en momentos importantes, como el partido contra Bayern Múnich en la Champions League.

Los hinchas empiezan a manifestar su cariño por el jugador de la Selección Colombia y ha circulado por las redes un video de los cánticos dedicados a Durán en el Villa Park. El buen rendimiento del atacante ha hecho que los aficionados pidan la entrada del artillero.

“Tiren al loco y anotará 1 o 2” dice la canción de los hinchas de Aston Villa dedicada a Jhon Durán en el partido de este domingo ante Manchester United por la Premier League. En este partido, se escuchó una gran ovación cuando el colombiano salió a calentar, así como cuando ingresó al terreno de juego.

Jhon Durán no pudo anotar contra Manchester United

A pesar de su gran momento, Jhon Durán no pudo marcar la diferencia en el partido contra Manchester United en Birmingham. Fue, en general, un partido errático para la línea ofensiva de Aston Villa, lo que llevó al empate 0-0 ante los Red Devils.