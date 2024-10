Luis Díaz ayudó a que un cartero hincha de Liverpool ganara €1.2 millones: “Nos vamos a jubilar”

Con la narrativa que en el fútbol cualquier cosa puede pasar en un partido al ser la dinámica de lo impensado, un cartero de 53 años, hincha de Liverpool FC, logró una hazaña épica que lo llevó a ganar €1.2 millones de euros. Esta historia tuvo un aporte de Luis Díaz.

La novena fecha de la Premier League 2024-25 puso primera marcha y Lee Andrews decidió jugársela con seis pronósticos en el desafío llamado ‘Súper Seis’ que tiene el canal Sky Sports (Deportes). Era muy poco probable que se ganara el premio millonario, pero lo que es para uno, es para…

En la jornada del sábado 26 de octubre, este hincha de Liverpool puso que Manchester City le ganaba 1-0 a Southampton, Aston Villa empataba 1-1 contra Bournemouth y Everton también terminaba empatado a un gol frente a Fulham. A Andrews se le dieron los tres resultados y llegó la hora de hacerle fuerza a su equipo para que le diera una mano.

“Soy un gran seguidor del Liverpool. Solía ​​tener un abono de temporada del Swansea, pero el Liverpool es mi equipo. Me senté a ver el partido, pero no sabía que tenía nada puesto porque no había estado siguiendo mis resultados“, le dijo Lee Andrews al canal Sky Sports.

Luis Díaz en el partido Arsenal vs. Liverpool. (Foto: Imago)

Al fan de Liverpool se le dieron dos resultados más de sus pronósticos con la victoria de Chelsea 2-1 contra Newcastle y el triunfo por el mismo marcador de West Ham United frente a Manchester United. Solo faltaba una predicción más y ganaría €1.2 millones de euros. ¡Ahí llegó la ayuda de Luis Díaz!

Luis Díaz ayudó a que un cartero hincha de Liverpool ganara €1.2 millones

Liverpool empató 2-2 con Arsenal en un partido en el que ‘Lucho’ Díaz no solo registró una asistencia a Virgil van Dijk para el primer gol de los ‘Reds’ (Rojos), también dio su aporte para que Lee Andrews ganara un millón de libras esterlinas, unos €1.2 millones de euros. “Ni siquiera sabía que lo había ganado. Estaba mirando la fecha equivocada en la aplicación ‘Super Six’. Así que me decía mi puntuación de otra ronda. Tenía cinco o seis llamadas perdidas del equipo ‘Super Six’, pero pensé que era spam, así que bloqueé el número. Solo me di cuenta de lo que estaba pasando cuando mi hija me dijo que había visto que ‘Super Six’ estaba tratando de contactar a Lee de Swansea. Estaba llorando cuando lo descubrí, completamente paralizado. Simplemente no podemos superarlo”, sostuvo el hincha de Liverpool que ahora es millonario.

La decisión que tomó el hincha de Liverpool que ganó un millón de libras esterlinas

No dudó ni un solo instante. Andrews decidió contarle al canal Sky Sports la decisión que tomó luego de ganar un millón de libras esterlinas: “Tanto mi esposa como yo nos vamos a jubilar. Mi esposa ya entregó su renuncia en Sainsbury’s (supermercado). Hago seis días a la semana y camino 8 millas y media todos los días. Es muy difícil, especialmente a los 53 años. Ahora estoy luchando mucho con mis piernas y la idea de que ya no tengo que hacerlo más es increíble. Trabajo desde los 13 años, 40 años. No puedo esperar a descansar“.