La Selección Argentina no la pasa para nada bien en el Mundial de Qatar 2022. Tras una previa que la daba como favorita al título, su debut dejó mucho qué pensar y pone a meditar a más de uno. Arabia Saudita no se dejó amedrentar y vio la posibilidad de sorprender y no la desaprovechó.

La preocupación no es para menos, pues en la primera fecha del Grupo C, Argentina comienza a mirar los próximos partidos como finales, le esperan Polonia y México que le podrían dictar sentencia al equipo de Lionel Messi. Por su parte, Arabia Saudita no se cansa de celebrar y de soñar en Qatar 2022 tras la hazaña en Lusail.

Ahora, las alarmas se hacen más fuertes en el pueblo argentino, ya que salió a la luz la ecuación que podría dejar a Argentina eliminada en la segunda fecha del Grupo C, donde los argentinos van contra la Selección México y Polonia se citará con la revelación Arabia Saudita. Se juega una verdadera final.

El grupo C muestra a Arabia Saudita líder con tres puntos y le siguen Polonia y México con una unidad tras el 0-0. A Argentina no le queda de otra que ganar ante México. Si pierde, y hay ganador entre polacos y árabes, quedará fuera. Si empata, seguirá con vida, pero dependerá de otros resultados.

Tabla Grupo C

1. Arabia Saudita - 6 puntos

2. Polonia - 1

3. México - 1

4. Argentina - 0

Próxima fecha

26/11 Arabia Saudita vs. Polonia

26/11 México vs. Argentina