Cristiano Ronaldo es una las grandes figuras que estará en el Mundial de Qatar, en donde buscará seguir rompiendo récords y pelear el título de campeón de la Copa del Mundo con Portugal.

El portugués ha estado envuelto de una polémica por sus últimas declaraciones contra el Manchester United, pero esto no ha sido impedimento para que en las redes sociales sus seguidores no paren de apoyarlo.

CR7 rompió un nuevo récord, convirtiéndose en la persona con más seguidores en Instagram, llegando a la gigantesca cifra de 500 millones.

"Sería mágico ganar el Mundial, pero no me falta nada en mi vida. Ya he ganado mucho más de lo que esperaba. Ganar sería un sueño, pero solo puede ganar una selección. Todos tenemos esa ambición, pero vayamos con calma. Soy ambicioso. Quiero ganar el Mundial. Pero aun si me dicen que no voy a ganar más títulos hasta el final de mi carrera, sería feliz. Tengo que estar orgulloso de mí mismo, de todo lo que he hecho", dijo Ronaldo en la previa al debut en Qatar.

Cabe recordar que Portugal se enfrentará a Ghana en el primer juego de la Copa del Mundo, el próximo jueves 24 de noviembre a las 11:00 AM, hora de Colombia.

