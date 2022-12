Comienzan los cuartos de final en Qatar 2022 y de los cuatro partidazos programados, solo uno tendrá la exclusividad de DirecTV, pantalla que tiene todos los partidos de la Copa Mundo en sus señales y plataformas. Tres de estos juegos, también irán por Caracol Televisión y RCN.

Países Bajos vs. Argentina, Brasil vs. Croacia, Inglaterra vs. Francia y Portugal vs. Marruecos son los partidos que se aproximan y que seguramente tendrán una gran cuota de emociones. En lo que a DirecTV se refiere, tendrán a una serie candidata al título ante un rival que promete sorpresas.

El partido que va en exclusiva por DirecTV es el de Brasil vs. Croacia, que se disputará en el Education City de Doha a partir de las 9:00 am hora colombiana el próximo 9 de diciembre. El equipo croata espera dar el golpe liderado por Luka Modric, mientras que la sinfonía brasileña se encuentra con una oportunidad para imponer más jerarquía.

Brasil vs. Croacia - viernes 9 de diciembre

Hora colombiana: 9:00 a.m.

TV: DirecTV (en exclusiva)

Partidos por DirecTV, Caracol TV y RCN

9 de diciembre

Países Bajos vs. Argentina

Hora colombiana: 2:00 p.m.

TV: DirecTV, Caracol, RCN



10 de diciembre



Marruecos vs. Portugal

Hora colombiana: 10:00 a.m.

TV: DirecTV, Caracol, RCN



Inglaterra vs. Francia

Hora colombiana: 2:00 p.m.

TV: DirecTV, Caracol, RCN