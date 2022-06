Luis Fernando Suárez será la única cuota colombiana en el Mundial de Qatar 2022, es por esto que el entrenador habló de su participación en la Copa y sobre los estilos de entrenadores.

El DT 'cafetero' fue muy contundente y le mandó un 'viajado' a los entrenadores que dicen ser solamente ofensivos y no se defienden, llamándolos "populistas".

"A mí me parece muy populista el entrenador que diga que solamente piensa en ataque y que no piensa en defensa, me parece irresponsable, pienso que las dos cosas hay que hacerlas bien", dijo Luis en una entrevista para la agencia AFP.

Sobre su participación en el Mundial de Qatar, Suárez aseguró que no son favoritos en la Copa del Mundo, pero le competirán a sus rivales.

"Si hay algún favorito no es Costa Rica, hay otros favoritos, pero hay que competir. Los partidos se ganan o se pierden después de jugarlos, no antes".

Y después agregó: "Hay que creérsela, si no entonces no vamos, hay que ser consciente que es posible hacerlo".