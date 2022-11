La Copa Mundo avanza y las emociones no se han hecho esperar. En estos primeros días se han visto las abultadas victorias de Francia e Inglaterra, el debut de Ecuador por todo lo alto ante Qatar, el empate de Dinamarca vs. Túnez o México vs. Polonia y la sorprendente derrota de Argentina ante Arabia Saudita.

Ahora las cosas siguen su rumbo. Le aconsejamos tomar nota y agendarse para la actividad de este miércoles 23 de noviembre, que traerá partidos que prometen muchas emociones. Le traemos los juegos del Mundial Qatar 2022 que van solo por DirecTV. Alemania y España entran en acción.

El primer partido del día será Marruecos vs. Croacia (5:00 am), luego la mañana avanzará con Alemania vs. Japón (8:00 am), España vs. Costa Rica se jugará a las 11:00 am y finalizará la jornada con Bélgica vs. Canadá a las 2:00 pm. Todos los juegos con hora colombiana.

Qatar 2022 / 23 noviembre / Partidos solo por DirecTV

Alemania vs. Japón: 8:00 am - DirecTV / DGO

España vs. Costa Rica: 11:00 am - DirecTV / DGO

