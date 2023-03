Wilmar Roldán fue contundente en un diálogo con El Tiempo y comentó que fue injusta su no participación en el Mundial de Qatar 2022. El árbitro, considerado uno de los mejores en Latinoamérica, tenía la ilusión de ir a su tercera Copa Mundo de manera consecutiva, pero todo se fue al piso.

Vale resaltar que Wilmar Roldán es considerado uno de los mejores árbitros en la historia del fútbol colombiano y su experiencia lo ha colocado en gran escala en la Conmebol. Cuando todo parecía cantado para que fuera al Mundial de Qatar 2022, la noticia de su ausencia lo tomó por sorpresa.

"Fue una total injusticia", dijo en un Facebook Live con El Tiempo. Cabe recordar que Wilmar Roldán ya había asistido al Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018, además ha estado en finales muy importantes, como la de la Copa Libertadores 2013 y la Copa América 2015.

"Como yo le digo a mi hija, la vida a veces no es justa y la vida tiene momentos difíciles. Hay que tener momentos difíciles como estos que vivimos en familia para salir adelante y sobrellevar esta prueba, porque yo sabía que tenía todas las condiciones y todo el mundo sabía eso, hasta los que me dejaron por fuera sabían de la calidad de árbitro, con toda la experiencia y con todo lo que uno tiene como ser humano, para poder ir a este tercer Mundial. Hay muchas cosas en el trasfondo que no vale la pena tocarlas", dijo en charla con el periodista José Orlando Ascencio.