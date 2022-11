Este martes 22 de noviembre será el tercer día del Mundial de Qatar 2022, en donde por primera vez desde el inicio del torneo se disputarán cuatro compromisos en un mismo día, siendo el debut de ocho selecciones en la competencia.

El día comienza con el duelo entre una de las principales candidatas a quedarse con la Copa del Mundo, Argentina, que se enfrentará a Arabia Saudita a las 5:00 AM, ya a las 8:00 AM se enfrentarán Dinamarca ante Túnez, a las 11: AM jugará México VS. Polonia y la jornada la cierra la vigente campeona del mundo, Francia, que se medirá ante Australia a las 2:00 PM, todos estos horarios con hora de Colombia.

¿Cuáles serán los partidos que transmitirá en exclusiva DirecTV Sports?

En esta jornada, DirecTV transmitirá de manera exclusiva dos compromisos, estos son el de Dinamarca VS. Túnez y Francia VS. Australia, mientras que Argentina VS. Australia y México VS. Polonia, se podrán ver además de DirecTV Sports, por el Canal Caracol y RCN.

