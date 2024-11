Atlético Nacional sumó un punto en condición de visitante ante el Deportivo Pereira por la jornada 17 de la Liga Colombiana II-2024, resultado que lo mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones del campeonato, pero que le evitó ser el líder, lo cual era el gran objetivo que tenían los hinchas en la previa al juego.

La gran figura del compromiso fue el joven arquero Luis Marquinez, golero que cometió un grave error que terminó en el gol del ‘matecaña’, pero que de ahí en adelante tuvo una fantástica actuación, atajando algunas pelotas muy claves y que evitaron la derrota del cuadro ‘verdolaga’, actuación por la que le han llovido elogios.

Las declaraciones de Luis Marquinez

Después de terminar el partido y ser elegido la gran figura, Luis Marquinez habló en una entrevista para Win Sports, allí se refirió a lo que fue su actuación, mostrándose muy aterrizado por la gran presentación que tuvo, hablando de seguir adelante a pesar de los errores, declaraciones que sorprendieron y por las que ha recibido muchos elogios por parte de los hinchas.

“Hay que seguir creciendo. Lo que pasó hoy, hoy me convertí en profesional y en Nacional se necesitan arqueros de estos que a pesar del error sigan metidos en el partido y no se dejen sacar”, dijo el joven portero, que reemplazo a David Ospina en la titular del conjunto antioqueño.

Luis Marquinez. Foto: Atlético Nacional.

Aprendizaje de David Ospina

Marquinez aseguró que cuenta con dos compañeros de mucha experiencia como Davis Ospina y Harlen Castillo , los cuales le hablan constantemente y con los que tiene un constante aprendizaje. Además, indicó que por un error no se debe echar a morir y lo que hay que hacer es aprender para no volver a cometerlos.

“El error, pues bueno, de esto aprendo y sigo creciendo. Adelante tengo personas como David y Chipi-Chipi que me dicen día a día que del error uno aprende. Hoy me tocó fallar, pero sigo en la busca del crecimiento y aprender con el proyecto de vida… Hice lo que tenía que hacer y no me salí del partido. Tengo mi mentalidad fuerte. Detrás de nosotros no hay nadie y convivimos con el error. De esto se aprende. Tampoco voy a echarme a morir porque me equivoqué”, expresó el arquero de 21 años.

