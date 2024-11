¿Muy agrandado? Las palabras de Jhon Jáder Durán que condenan muchos en Colombia

Jhon Jáder Durán sigue siendo una de las sensaciones de la temporada en Inglaterra y ahora se perfila como una de las figuras de la Selección Colombia. Sin embargo, sus formas no han sido muy aplaudidas en el país, ya que no se está acostumbrado a ese tipo de jugador. Y tras sus últimas palabras ya se le califica de ‘agrandado’, ‘sobrado’ y otros pésimos calificativos.

El delantero del Aston Villa tiene un estilo propio, el cual no ha gustado ni cinco a muchos compatriotas colombianos. Ya el fin de semana pasado se conoció una entrevista del club, en el cual se refería a su relación con el entrenador Unai Emery, lo cual molestó bastante a algunos. “Sí, a veces discutimos porque él tiene su punto de vista, yo tengo el mío, y nunca he sido de los que se quedan callados. Si tengo algo que decir, sea quien sea, lo digo… La paciencia nunca ha sido lo mío”, dijo en una conversación con su club.

Y cada vez que Durán sale a dar una entrevista, pasa lo mismo. Esta vez, con ocasión de su último llamado a la Selección Colombia, para los partidos contra Uruguay y Ecuador, en la próxima fecha FIFA, volvió a declarar sin pelos en la lengua.

Las declaraciones por las que dicen que Jhon Durán es muy agrandado

Jhon Durán habló para Sportscenter de ESPN y dio dijo unas palabras que no fueron tomadas de buena manera en Colombia: “En Colombia estamos acostumbrados a otro tipo de mentalidad, a otro tipo de cosas y personas. Cuando salen personas seguras de sí mismo, ahí es donde llegan los ataques de todo lado. Siempre he vivo mi vida así, siempre he sido así, digo las cosas a quien y donde las tenga que decir. Por ahí no les gusta a muchos, pero ese no es mi problema“.

Luego, también tuvo palabras para Radamel Falcao, a quien admira y quisiera evitar que se le compare: “Hay que trabajar, compararme a mí con Falcao es una locura porque él ha hecho mucho y yo muy poco. Quiero sobrepasarlo porque ha hecho cosas muy grandes para el país, es una persona intachable y no hay comparación con ese caballero. Recibir sus enseñanzas cuando me llamó a su cuarto fue muy importante. Estoy muy agradecido con él y aún comparto mensajes con él, quiero que quede esa amistad para toda la vida”.

Y finalmente, añadió: “En la Selección estoy viviendo un sueño, compartiendo con grandes jugadores que han jugado Mundiales y han sido campeones de todo tipo de competencias. Estar ahí para la edad que tengo es muy importante, tanto para mí como para mi familia”.

