Escándalo en Uruguay por Marcelo Bielsa a días de enfrentar a la Selección Colombia

Ya se conoció la convocatoria de la Selección Colombia para los encuentros contra Uruguay y Ecuador, en la próxima fecha FIFA. Desde ya se empiezan a jugar estos partidos y en territorio charrúa las cosas no andan del todo bien en la interna de este seleccionado. Un nuevo escándalo con Marcelo Bielsa involucrado se conoció en las últimas horas, lo cual ha oscurecido todo el ambiente uruguayo.

Ya hace algunas semanas, un primer suceso con el DT argentino se había conocido, por intermedio del exjugador de la selección de Uruguay, Luis Suárez. El entonces capitán del equipo afirmó: “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”.

Y luego agregó: “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron, que no las dije por el bien de la convivencia. Hubo compañeros que se plantearon no jugar más con la Selección”, afirmó Lucho. Y también dijo: “Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’”.

Se conoció nuevo problema de Marcelo Bielsa con la Selección de Uruguay

Ahora el tema con Bielsa pasa por los detalles del contrato que tiene con la selección de Uruguay. Héctor Del Campo, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), reveló detalles importantes sobre la forma en cómo se contrató al argentino y las posibles irregularidades que hubo en el proceso.

“Tuve un enfrentamiento muy duro con alguien del Consejo Ejecutivo. Me dijeron que el contrato era confidencial, pero que lo podía ver bajo ciertos parámetros, que eran con una persona al lado y que, además, no se me iba a dar todo el contrato, sino que el cuarto”, aseguró, en comunicación con Sport 890.

Y agregó: “Me dijeron que me lo iban a dar la semana siguiente; tuve tiempo para pensarlo y consulté con alguna persona que me dijo ‘si ves el contrato, te podés enojar, pero no lo vas a poder cambiar, además de que se puede filtrar y que digan que fuiste vos’. Por lo cual preferí no verlo”.

Explicó también los posibles riesgos que se darían por firmar con Bielsa un vínculo de esa índole: “Yo nunca hubiese hecho ese contrato y se lo dije a Ignacio Alonso (presidente de la AUF). ¿Por qué? Porque es un año en el que tenés Eliminatorias, en las que de diez clasifican seis y medio, y además de que la situación económica de la Asociación no amerita hacer un contrato tan importante porque la pone en riesgo”.

¿Cuánto vale el contrato de Marcelo Bielsa con la Selección de Uruguay?

Y es que según el sitio especializado Finance Football, el contrato de Marcelo Bielsa con la Selección de Uruguay estaría rondando los 4 millones de euros. Uno de los más altos de las confederaciones sudamericanas y que está extendido al año 2026, tras el Mundial de Estados Unidos 2026.

Finalmente, comentó: “Está firmado de antes de que entrara este Ejecutivo y se firmó sin respetar los estatutos, porque dicen bien claro que tiene que estar votado el presupuesto en el Congreso. Vimos el presupuesto hace 10 días, imagínate cuando se contrató a Marcelo Bielsa”.