Luis Díaz está en el once ideal de las grandes figuras que no estarán en el Mundial de Qatar 2022.

Luis Díaz integra el once ideal de grandes ausentes del Mundial de Qatar 2022

El volante colombiano Luis Díaz, actualmente una de las estrellas de Liverpool, está en el once ideal de las grandes figuras que no estarán en el Mundial de Qatar 2022. Resulta lamentable para todo Colombia y el mundo del fútbol que el talentoso Lucho no esté en la cita mundialista del Medio Oriente.

Cabe recordar que Luis Díaz no clasificó al Mundial de Qatar 2022 tras el papelón de la Selección Colombia en las Eliminatorias Conmebol, finalizó en la sexta posición y no logró ni siquiera el repechaje. El Mundial de Qatar 2022, posiblemente, era el escenario para que Lucho ratificara su gran habilidad futbolística ante el planeta.

Pero no será así y ahora, Luis Díaz integra un once ideal de lujo, grandes ausencias que harán falta en el Mundial de Qatar 2022. Según el Daily Mail, el egipcio Mohamed Salah, el argelino Riyad Mahrez o el noruego Erling Haaland son de lo más llamativo en esta formación.

Luis Díaz integra el once ideal de grandes ausentes en Qatar 2022

XI ideal de ausencias en Qatar 2022: Gianluigi Donnarumma (Italia); Vladimir Coufal (República Checa), Giorgio Chiellini (Italia), Milan Skriniar (Eslovaquia), David Alaba (Austria); Marco Verratti (Italia), Martín Odegaard (Noruega); Mohamed Salah (Egipto), Riyad Mahrez (Argelia), Luis Díaz (Colombia); Erling Haaland (Noruega).