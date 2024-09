Esos pocos minutos y los cuatro goles, le permite estar por encima de Erling Haaland y sorprender. No nos centramos en la tabla de goleadores como tal, sino en el promedio goleador teniendo en cuenta los minutos. Es tan demoledor el dato, que Jhon Jader Durán suma cinco goles en total (sumando Carabao Cup) ni siquiera en tres partidos jugados en su totalidad.

Durán acumula cuatro anotaciones en la Premier, siendo alternativa para los segundos tiempos. Esos pocos minutos le basta para colocar presión en Watkins, quien parece obligado a aumentar su promedio si no quiere perder el puesto con Jhon Jader en la Liga.

Es que después de Erling Haaland, es Jhon Durán del que hablan en Inglaterra. El atacante antioqueño no para de sorprender y pide a gritos la titularidad en Aston Villa. Le pelea de frente a Ollie Watkins, quien lleva tres goles, siendo el titular en el esquema del técnico Unai Emery.

