En medio de la celebración por su medalla de plata, hubo un detalle que muy pocos observaron, pero que no puede pasar desapercibido. Yeison López, luego del tercer intento en el envión, que aseguró la medalla de plata, celebró con toda la emoción posible y dejó ver su lado más futbolero. El pesista colombiano celebró como Erling Haaland, antes del ‘SIIIU’ de Cristiano Ronaldo.

Yeison López es otro gran ejemplo de superación en el deporte colombiano. Oriundo de Istmina, este deportista tuvo que salir muy pequeño a Cali, víctima del conflicto armado en el Chocó. En la capital del Valle del Cauca tuvo que sobrevivir, trabajar en la calle y disfrutar levantando peso para alejarse del conflicto armado en Colombia. Le hizo frente a sus adversidades, no se rindió, luchó por sus sueños y ahora es medallista en los Juegos Olímpicos.

