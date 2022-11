Jugaron para Argentina: México y Polonia no se sacaron ventaja y empataron

La Selección de México no pudo contra Polonia y no pasó del empate 0-0, el cual festeja Argentina, después de haber caído derrotado en el debut ante la sorpresiva Arabia Saudita por el grupo C del Mundial de Qatar 2022.

El primer tiempo estuvo parejo por lo bajo, debido a que ambos equipo se mostraron cautelosos y con miedo de recibir gol, aunque los 'manitos' tuvieron las oportunidades más claras de poder anotar. La primera mitad terminó con igualdad a cero.

En el segundo tiempo el juego se mostró muy similar, pero ya con los europeos generando un poco más de peligro y teniendo la opción más clara de gol al minuto 57, tras una falta en el área sobre Robert Lewandowski.

El mismo delantero del Barcelona se encargó del cobro, pero el portero Guillermo 'Memo' Ocho se agigantó y atajó el penal, salvando así a los mexicanos de irse con derrota.

Finalmente, el partido terminó empatado 0-0, resultado que festejan árabes y argentinos, especialmente los sudamericanos, que ahora deberá buscar dos triunfos para meterse en los octavos de final.